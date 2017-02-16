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Tahkim, Beşiktaş'ın cezasını onadı!

Tahkim, Beşiktaş'ın cezasını onadı!.13647
  • Giriş : 16.02.2017 / 16:34:00

Tahkim Kurulu, Beşiktaş'a verilen cezaları onadığını bildirdi.

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Beşiktaş'a verilen 1 maç saha kapatma cezası ile futbolcu Tosic ile yönetici Albayrak'a verilen cezaların Tahkim Kurulu tarafından onandığı öğrenildi.

Alınan kararlar şöyle:

- Beşiktaş Futbol Yat. San. ve Tic. A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. maddesi uyarınca 1 resmi müsabakayı kendi sahasında seyircisiz oynama cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

- Beşiktaş Futbol Yat. San. ve Tic. A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde kupa kategorisinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT'nin 53/2. maddesi uyarınca 5.000 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

- Beşiktaş Futbol Yat. San. ve Tic. A.Ş.'nin, taraftarlarınca merdiven boşluklarının boş bırakılmaması nedeniyle FDT'nin 49/2. maddesi uyarınca 25.000 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,
- Beşiktaş Futbol Yat. San. ve Tic. A.Ş. futbolcusu Dusko Tosic'in, rakip takım futbolcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT'nin 43. ve 35/4. maddeleri uyarınca 3 resmi müsabakadan men ve 13.000 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

- Beşiktaş Futbol Yat. San. ve Tic. A.Ş. futbolcusu Dusko Tosic'in, ihraç sonrası rakip takım futbolcusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca 1 resmi müsabakadan men ve 13.000 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oyçokluğu ile,

- Beşiktaş Futbol Yat. San. ve Tic. A.Ş. futbolcusu Dusko Tosic'in, ihraç edilmesine rağmen oyun alanının çevresinde yer almasından dolayı FDT'nin 95/2. maddesi uyarınca 45.000 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oyçokluğu ile,

- Beşiktaş Futbol Yat. San. ve Tic. A.Ş. kulüp idarecisi Metin Albayrak'ın, müsabaka hakemlerine yönelik hakem soyunma odası koridorlarında hakareti ve saldırıya teşebbüsü nedeniyle FDT'nin 39/2,3 ve 10/2. maddeleri uyarınca 4 ay 15 gün hak mahrumiyeti ve 150.000 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oyçokluğu ile, (K.2017/70) karar verilmiştir.

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