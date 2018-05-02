Tahkim'den olaylı derbi için karar çıktı!
Ziraat Türkiye Kupası için karşı karşıya gelen Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan ve çıkan olaylar nedeniyle yarım kalan maç ile ilgili Tahkim kararını verdi.
Kurul, olaylı derbi için Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun verdiği ilk kararı onadı ve Beşiktaş'ın itirazını reddetti.
Böylece dev derbi, verilen ilk kararda olduğu gibi 57. dakikadan itibaren oynanacak. Eğer Siyah Beyazlılar, sahaya çıkmama kararını değiştirir ve Kadıköy'e gelirse 10 kişiyle maça devam edecekler.
FANATİK
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