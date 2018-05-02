Facebook Twitter Rss

Tahkim'den olaylı derbi için karar çıktı!

Tahkim'den olaylı derbi için karar çıktı!.17626
  • Giriş : 02.05.2018 / 15:55:00
  • Güncelleme : 02.05.2018 / 17:49:37

Tahkim Kurulu, Fenerbahçe-Beşiktaş maçı ile ilgili kararını değerlendirdi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Otomatik Sallanan Beşik

Ziraat Türkiye Kupası için karşı karşıya gelen Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan ve çıkan olaylar nedeniyle yarım kalan maç ile ilgili Tahkim kararını verdi.

Kurul, olaylı derbi için Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun verdiği ilk kararı onadı ve Beşiktaş'ın itirazını reddetti.

Böylece dev derbi, verilen ilk kararda olduğu gibi 57. dakikadan itibaren oynanacak. Eğer Siyah Beyazlılar, sahaya çıkmama kararını değiştirir ve Kadıköy'e gelirse 10 kişiyle maça devam edecekler.

FANATİK

Beşiktaş'ta Negredo ile yollar ayrılıyor

AYM, CHP'nin itirazını görüşecek

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

F.bahçe-Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu

F.bahçe-Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu

Ertelenen Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu.

27 polise FETÖ gözaltısı

27 polise FETÖ gözaltısı

FETÖ soruşturması kapsamında Bursa'da operasyonlar düzenlendi.

 

Erdoğan'dan flaş 'bedelli' açıklaması!

Erdoğan'dan flaş 'bedelli' açıklaması!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan ziyareti öncesi Atatürk Havalimanı'nda açıklamalarda

Erdoğan: Siz 15'leri de lekelediniz

Erdoğan: Siz 15'leri de lekelediniz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan ziyareti öncesinde Küçükçekmece'de halka hitap etti.

 

Diyarbakır'da hain saldırı!

Diyarbakır'da hain saldırı!

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde terör örgütü PKK, polis memurlarına saldırdı.

FETÖ'cü Interpol tarafından iade edildi

FETÖ'cü Interpol tarafından iade edildi

Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması üyesi Interpol tarafından iade edildi.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

'Karımı Gördünüz mü?' filminin oyuncuları Haber Aktüel'e konuştu

'Karımı Gördünüz mü?' filminin oyuncuları Haber Aktüel'e konuştu

Başrollerini Ivana Sert, Peker Açıkalın ve Nuri Alço gibi ünlü isimlerin oynadığı “Karımı Gördünüz mü?” filmi gala yaptı.

VİDEOLAR
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya