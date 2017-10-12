Tahkim Kurulu'ndan Fenerbahçe'ye ret!
Fenerbahçe'ye kötü haber geldi. Sarı-lacivertlilerin Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu kararları hakkında yaptıkları itiraz Tahkim Kurulu tarafından reddedildi.
Türkiye Futbol Federasyonu’nun internet sitesinden yayınlanan Tahkim Kurulu kararı şöyle:
"E.2017/380 - K.2017/383
Fenerbahçe’nin, PFDK’nın 28.09.2017 tarih ve E.2017-2018/179 - K.2017-2018/182 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;
- Fenerbahçe’nin, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT’nin 53/2. maddesi uyarınca ihtar cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,
FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Kale Arkası Okul Açık Üst A,B,C,D,E,F; Kale Arkası Okul Açık Alt J,K,L,M,N,O; Kale Arkası Migros Üst A,B,C,D,E,F; Kale Arkası Migros Alt J,K,L,M,N; Maraton Üst G,H; Fenerium Alt H,I bloklara giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesinde sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,
- Fenerbahçe taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 52/2. maddesi uyarınca 30 bin TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,
- Fenerbahçe’nin, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 49/2. maddesi uyarınca 15 bin TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,
- Fenerbahçe’nin, takım halindeki sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 40/2. maddesi uyarınca 12 bin TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,
- Fenerbahçe Futbol idarecisi Ahmet Önder Fırat’ın, akredite olmadığı halde hakem soyunma odası koridorunda yer almasından dolayı FDT’nin 39/1. maddesi uyarınca 30 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,
- Fenerbahçe idarecisi Ahmet Önder Fırat hakkında müsabaka hakemine yönelik hakem soyunma odası koridorlarında sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 39/2 ve 39/3. maddeleri uyarınca verilen 3 ay hak mahrumiyeti cezası ve 100 bin TL para cezasının kaldırılmasına, oybirliği ile,
- Fenerbahçe futbolcusu İsmail Köybaşı’nın, rakip takım futbolcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT’nin 43. maddesi uyarınca 2 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,
- Fenerbahçe idarecisi Mahmut Nedim Uslu’nun, sportmenliğe aykırı açıklamada bulunmasından dolayı FDT’nin 38/1-b maddesi uyarınca 45 gün hak mahrumiyeti ve 30 bin TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,
E.2017/386 - K.2017/389
Fenerbahçe’nin, PFDK’nın 05.10.2017 tarih ve E.2017-2018/203 - K.2017-2018/223 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;
- Fenerbahçe taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT’nin 53/2. maddesi uyarınca 45 bin TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,
- FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Misafir Tribüne giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir müsabakaya girişlerinin engellenmesinde sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,
- Futbolcu Alper Potuk’un, rakip takım futbolcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT’nin 43.ve 13. maddeleri uyarınca takdiren 1 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,
- Teknik sorumlu Aykut Kocaman’ın, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 36/2.ve 35/4. maddeleri uyarınca 13 bin TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile karar verilmiştir.”
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