Tahkim, Quaresma'nın cezasını onadı
Tahkim Kurulu, olaylı Beşiktaş-Fenerbahçe maçında kırmızı kartla oyun dışı kalan Beşiktaşlı oyuncu Quaresma'nın cezasını onadı.
Beşiktaş yönetiminin yaptığı itiraz üzerine toplanan Tahkim Kurulu, Quaresma'nın 5 maçlık cezasını onadı.
Beşiktaş'ın yaptığı itiraz üzerine toplanan Tahkim Kurulu, Quaresma'nın 5 maçlık cezasını onadı. PFDK, Fenerbahçe derbisinde Josef de Souza'ya yönelik eylemi nedeniyle kırmızı kart gören Ricardo Quaresma'ya 5 maç ceza vermişti. Bunun üzerine Beşiktaş yönetimi, 'eylemin ağır tahrik altında gerçekleştiğini' vurgulayıp cezanın indirimi için Tahkim Kurulu'na başvurmuştu. Siyah-beyazlı kulübün itirazı üzerine toplanan Tahkim Kurulu, Quaresma'nın cezasını onadı.
İşte Tahkim Kurulu'nun açıklaması:
"Beşiktaş A.Ş. Kulübü'nün futbolcusu Ricardo Andrade Quaresma Bernardo ile ilgili, PFDK'nın 06.03.2018 tarihli E.2017-2018/718 K.2017-2018/846 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;
- Duruşma talebinin reddine,
- Erteleme talebinin reddine,
- Beşiktaş A.Ş. Kulübü'nün futbolcusu Ricardo Andrade Quaresma Bernardo'nun ihraç öncesi rakip takım futbolcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT'nin 43. ve 35/4. maddeleri uyarınca 3 resmi müsabakadan men ve 13.000,00TL para cezası ile cezalandırılmasına, olayın oluş şekli dikkate alınarak FDT'nin 12.maddesinin uygulanması suretiyle 1 resmi müsabakadan men ve 4.500,00TL para cezası ile cezalandırılmasına, ihraç sonrası rakip takım futbolcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT'nin 43.ve 35/4. maddeleri uyarınca 4 resmi müsabakadan men ve 17.500,00TL para cezası ile cezalandırılmasına, cezaların birleştirilmesi suretiyle toplam 5 resmi müsabakadan men ve 22.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oyçokluğu ile karar verilmiştir."
TRT
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