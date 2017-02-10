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Tahkim, Şenol Güneş'in başvurusunu reddetti

Tahkim, Şenol Güneş'in başvurusunu reddetti.19716
  • Giriş : 10.02.2017 / 15:10:00

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Beşiktaş'ın başvurusunu reddetti.

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Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, olaylı Fenerbahçe-Beşiktaş maçında çıkan olaylar sonrası Şenol Güneş ile ilgili Beşiktaş'ın yaptığı başvuruyu reddetti.

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde Şenol Güneş'in Kjaer'e yaptığı hareket hareketten ötürü PFDK, tecrübeli teknik adama 1 maç ceza vermişti. Beşiktaş, bu cezaya itiraz etti. Ancak Tahkim Kurulu bu itirazı reddetti ve Şenol Güneş'in 1 maçlık cezasını onadı.

İşte TFF'den yapılan o açıklama:

Beşiktaş Futbol Yat. San. ve Tic. A.Ş'nin, kulüp teknik direktörü Şenol Güneş hakkındaki PFDK'nın 09.02.2017 tarih ve E.2016-2017/653 - K.2016-2017/774 sayılı kararına itirazı incelendi. İtirazın süresinde olduğu, gerekli harcın yatırıldığı görüldü. Yapılan müzakere neticesinde;

- Beşiktaş Futbol Yat. San. ve Tic. A.Ş. teknik direktörü Şenol Güneş'in, rakip takım futbolcusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 13.000 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile karar verilmiştir.

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