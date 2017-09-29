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Tahliye ediliyorlar!

Tahliye ediliyorlar!.24745
  • Giriş : 29.09.2017 / 09:16:00

Türk işçiler, Erbil ve Süleymaniye'den kalkan uçaklarla yurda döndü.

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Erbil ve Süleymaniye'den tahliyeler başladı. Türk Hava Yolları'nın Erbil-İstanbul, Süleymaniye-İstanbul ve Atlasglobal Hava Yolları'nın Erbil-İstanbul uçuşlarıyla Türk işçileri ülkeye döndü.

Sabah erken saatlerde inen uçaklar bir çok Türk vatandaşını getirirken Atlasglobal Hava Yolları’nın Erbil-İstanbul seferiyle gelen işçiler DHA’ya konuştu. Türk işçiler bölgede faaliyet gösteren Türk işverenlerin güvenlik kaygısıyla bugün yapılan son uçuşlarla çalışanlarını Türkiye’ye gönderdiğini kaydederek durumun düzelmesiyle tekrar işlerine geri dönebileceklerini söylediler.

İşçilerden Furkan Toker, "Şirketimizin aldığı karar sonucu boşaltma kararı aldı. Ondan dolayı son saati beklemeden döndük. Orada enerji üretim santralinde çalışıyorduk. Şirket dönme kararı alırsa geri döneriz. Biz ekip olarak geldik. Bizim üç şantiye vardı üçünü de boşalttık" dedi. Toker, "İşsiz mi kaldınız?" sorusuna da "Bilmiyorum bir nevi öyle gözüküyor. Hayırlısı diyelim" diye yanıtladı.

Elektrik santralinde çalışan Halit Çimpolat isimli işçi de "Erbil’den geri döndük. Hükümetlerin anlaşamaması sebebiyle hava sahası kapanacak dediler. Şirkette riski göze alamayıp bizi geri çekti. Şimdi memlekete Kahramanmaraş’a döneceğim. Eğer ortalık sakinleşirse geri döneceğiz" diye konuştu.

HÜRRİYET

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