Tahliye olan Çapkın'ın ilk sözleri!
Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın mülkiye yapılanmasına yönelik soruşturmada tutuklu bulunan eski İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın, ilk açıklamasını yaptı.
Eşi Nurten Çapkın, Hüseyin Çapkın’ı, cezaevi önünde sarılarak karşıladı.
Basın mensuplarının soruları üzerine Hüseyin Çapkın, "Uzun konuşmayacağım, Türk adaletine güvendik. Çok şükür tahliye olduk. Başka söyleyecek bir şeyim yok." dedi.
Bir gazetecinin "Sayın Mehmet Ağar mahkemeye geldi" demesi üzerine Çapkın "Teşekkür ederim, o mahkemenin işi, teşekkür ederim" şeklinde karşılık verdi.
HÜRRİYET
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