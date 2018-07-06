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Tahliye olan Evcil yine tutuklandı

Tahliye olan Evcil yine tutuklandı.16733
  • Giriş : 06.07.2018 / 08:40:00

Dün tahliye edilen Erol Evcil'in yine tutuklandığı öğrenildi.

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Sepet Beşik

Nesim Malki cinayetini azmettirdiği ve suç örgütü kurması nedeniyle tutuklanan ve İzmir Şakran Aliağa Cezaevi'nde yatmakta olan Erol Evcil, dün tahliye edilmişti.

Tahliyesinin ardından İzmir Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından başka bir suç kapsamında gözaltına alınan Evcil, çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.

Nesim Malki cinayetini azmettirdiği gerekçesiyle İnterpol’ce aranan Erol Evcil, 1999 kasım ayında Bursa’da yakalandı. 2009’da tahliye olan Evcil, suç işlemek amacıyla örgüt kurduğu iddiasıyla hakkında verilen 6 yıl 8 ay hapis cezasının kesinleşmesi sonrası 2015’te tekrar tutuklanmıştı. Evcil, o tarihten beri cezaevindeydi.

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