Facebook Twitter Rss

Tahran'da yangın: 30 itfaiyeci yanarak öldü

Tahran'da yangın: 30 itfaiyeci yanarak öldü.22446
  • Giriş : 19.01.2017 / 12:56:00

Tahran'da kelimenin tam manasıyla bir felaket yaşandı. Felakette 30 itfaiyeci hayatını kaybetti.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:


Tahran'da 17 katlı bir binada gerçekleşen yangında 30 itfaiyecinin feci bir şekilde hayatını kaybettiği açıkladı.

Türkiye'nin Tahran Büyükelçiliği binasının bulunduğu İstanbul Dört Yol kavşağında (Çahar Rahı İstanbul) yer alan plastik ve tekstil atölyelerinin bulunduğu 17 katlı Plasku İş Merkezi, çıkan yangın sonucu çöktü. Sabah saatlerinde gerçekleşen olayda devlet televizyonu 30 itfaiyecinin öldüğünü, en az 50 kişinin enkaz altında kaldığını bildirdi.

Devlet televizyonu, Plasku'nun Tahran'ın en eski binalarından biri olduğu vurguladı. Plasku, Tahran'daki binalar arasında simgesel bir nitelik taşıyordu.

​Bina 1960'lı yıllarda İranlı Yahudi işadamı Habib Elghanian tarafından yaptırılmıştı.  Elghanian'ın plastik fabrikasının ismini taşıyan bina, döneminin en yüksek yapısıydı.

Türkiye ve İngiltere büyükelçilikleri boşaltıldı

İngiltere ve Türkiye büyükelçilikleri, binanın çökme ihtimaline karşı boşaltıldı.

Taksim'deki tarihi tramvay bakıma alındı!

Reina katliamı öncesinde bir video gelmiş!

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Rusya, ABD'yi davet etti!

Rusya, ABD'yi davet etti!

Rusya, Astana'da gerçekleşecek "Suriye" görüşmelerine ABD'yi de davet etti.

ABD, Japonya'ya F-35 filosu konuşlandırdı!

ABD, Japonya'ya F-35 filosu konuşlandırdı!

Japonya'da bulunan Amerikan Üssü'ne ilk kez F-35 filosu konuşlandırdı.

 

Obama görevi bırakmadan onu affetti

Obama görevi bırakmadan onu affetti

ABD Başkanı Obama, görevi bırakmasına günler kala sürpriz bir karar imza attı.

George Bush hastaneye kaldırıldı

George Bush hastaneye kaldırıldı

92 yaşındaki eski ABD Başkanı George Bush, hastanelik oldu.

 

Rusya: Trump'la ilişkilerimiziden umutluyuz

Rusya: Trump'la ilişkilerimiziden umutluyuz

Lavrov, Amerika'nın yeni başkanı Donald Trump ile ilgili açıklama yaptı.

Trump Davos'a katılmayacak!

Trump Davos'a katılmayacak!

Amerika'nın yeni başkanı Donald Trump, Davos Zirvesi'ne katılmayacak.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya