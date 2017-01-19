Tahran'da yangın: 30 itfaiyeci yanarak öldü
Tahran'da 17 katlı bir binada gerçekleşen yangında 30 itfaiyecinin feci bir şekilde hayatını kaybettiği açıkladı.
Türkiye'nin Tahran Büyükelçiliği binasının bulunduğu İstanbul Dört Yol kavşağında (Çahar Rahı İstanbul) yer alan plastik ve tekstil atölyelerinin bulunduğu 17 katlı Plasku İş Merkezi, çıkan yangın sonucu çöktü. Sabah saatlerinde gerçekleşen olayda devlet televizyonu 30 itfaiyecinin öldüğünü, en az 50 kişinin enkaz altında kaldığını bildirdi.
Devlet televizyonu, Plasku'nun Tahran'ın en eski binalarından biri olduğu vurguladı. Plasku, Tahran'daki binalar arasında simgesel bir nitelik taşıyordu.
Bina 1960'lı yıllarda İranlı Yahudi işadamı Habib Elghanian tarafından yaptırılmıştı. Elghanian'ın plastik fabrikasının ismini taşıyan bina, döneminin en yüksek yapısıydı.
Türkiye ve İngiltere büyükelçilikleri boşaltıldı
İngiltere ve Türkiye büyükelçilikleri, binanın çökme ihtimaline karşı boşaltıldı.
DİĞER HABERLER
Rusya, ABD'yi davet etti!
Rusya, Astana'da gerçekleşecek "Suriye" görüşmelerine ABD'yi de davet etti.
ABD, Japonya'ya F-35 filosu konuşlandırdı!
Japonya'da bulunan Amerikan Üssü'ne ilk kez F-35 filosu konuşlandırdı.
Obama görevi bırakmadan onu affetti
ABD Başkanı Obama, görevi bırakmasına günler kala sürpriz bir karar imza attı.
Rusya: Trump'la ilişkilerimiziden umutluyuz
Lavrov, Amerika'nın yeni başkanı Donald Trump ile ilgili açıklama yaptı.