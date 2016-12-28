Taksi tarifelerinde büyük değişiklik
Taksiciler Odası Başkanı Yahya Uğur, taksi tarifelerinde yapılan değişiklikle ilgili bilgi verdi. Yapılan değişiklikle kısa mesafede yaşanan sorunlar çözülecek.
Yahya Uğur, en kısa mesafenin 8 TL 37 kuruş olacağını, uygulamanın ise ilerleyen günlerde belirleneceğini söyledi.
DİĞER HABERLER
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden uyarı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden kar yağışı ile ilgili uyarı geldi.
Selahattin Demirtaş ile aynı koğuşa alındı!
ABD elçiliği: PYD'ye yardım etmiyoruz!
Erdoğan'ın sert çıkışına ABD Büyükelçiliği'nden açıklama geldi.
Erdoğan açıkladı! Müzik üniversitesi açılıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'deki konuşmasında müjdeyi verdi.
Sakarya'da DAEŞ operasyonu: 7 gözaltı
Sakarya'da yuvalanan DAEŞ'li teröristlere yönelik operasyon başlatıldı.
Darbe Komisyonu'dan Hulusi Akar'a 10 soru
Darbe Girişim Araştırma Komisyonu, Hulusi Akar'a 10 soru gönderdi.