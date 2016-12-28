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Taksi tarifelerinde büyük değişiklik

Taksi tarifelerinde büyük değişiklik.25294
  • Giriş : 28.12.2016 / 17:53:00

Kısa mesafe problemini çözmek için taksi tarifelerinde değişikliğe gidildi.

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Taksiciler Odası Başkanı Yahya Uğur, taksi tarifelerinde yapılan değişiklikle ilgili bilgi verdi. Yapılan değişiklikle kısa mesafede yaşanan sorunlar çözülecek.

Yahya Uğur, en kısa mesafenin 8 TL 37 kuruş olacağını, uygulamanın ise ilerleyen günlerde belirleneceğini söyledi.

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