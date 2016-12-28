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Taksi tarifelerine büyük zam yolda

Taksi tarifelerine büyük zam yolda.25294
  • Giriş : 28.12.2016 / 18:21:00

Taksiciler, kısa mesafe sorununu çözmek için kendilerine göre bir formül geliştirdi.

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Elde edilen bilgilere göre taksi tariflerinde değişikliğe gidileceği öğrenildi. Buna göre en yakın mesafe için sabit bir ücret belirlenecek ve gidilen yer eğer belirlenen ücretten az ise sabitlenen ücretin ödeneceği belirlendi.

Kısa mesafe problemini çözmek için böyle bir düzenlemeye gidildiğini belirten Taksiciler Odası Başkanı Yahya Uğur, en kısa mesafenin 8 lira 75 kuruş olacağını açıkladı.

Uğur, uygulamanın başlangıç tarihinin ilerleyen günlerde belirleneceğini de vurguladı.

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