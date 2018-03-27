Taksilerin rengi değişecek
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, taksilerle ilgili yeni değişiklikleri açıkladı. İBB, taksilerin tepe lambalarının araç boşluğunda yeşil, dolu olduğunda kırmızı, rezerve olduğunda ise turuncu renkte yanacak.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nce, taksilerin tepe lambalarının teknolojik hale getirilmesi amacıyla çalışma başlatıldı. İlk etapta Büyükşehir Belediyesi kontrolünde çalışan 'iTaksi'lere uygulanacak yeni tip taksi tepe lambaları, araç boş olduğunda yeşil, dolu olduğunda kırmızı, rezerve olduğunda ise turuncu renkte yanacak. Tepe lambalarına konulacak sensörler sayesinde sıcaklık, nem, gürültü, hava kalitesi, trafik yoğunluğu gibi veriler de toplanacak.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, taksilerin tepe lambalarının teknolojik hale getirilmesi için çalışma başlattı.
İlk etapta Büyükşehir Belediyesi kontrolünde çalışan "iTaksi"lere uygulanacak yeni tip taksi tepe lambaları, araç boş olduğunda yeşil, dolu olduğunda kırmızı, rezerve olduğunda ise turuncu renkte yanacak.
Tepe lambalarına konulacak sensörler sayesinde sıcaklık, nem, gürültü, hava kalitesi, trafik yoğunluğu gibi veriler de toplanacak.
NTV
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