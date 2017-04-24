Taksim'de 1 Mayıs'a izin yok!
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, DİSK Başkanı Kani Beko ile görüşme gerçekleştirdi. İstanbul Taksim Meydanı'ndan 1 Mayıs'ta kutlama yapılmasına izin çıkmadı. Bakan'ın Taksim'de yapılacak kutlamalara olumlu yanıt vermediği öğrenildi.
Habertürk TV'den Çimen Çetin'in aktardığı bilgiye göre Soylu'nun DİSK'in bu talebine olumlu yanıt vermediği belirtildi.
İlerleyen saatlerde İstanbul Valisi Vasip Şahin'le de bir görüşme gerçekleştirilecek ve o görüşmenin ardından bir açıklama yapılacak.
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