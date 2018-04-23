Taksim'de CHP'li Tanrıkulu'na sert tepki!
İstanbul Taksim'de Cumhuriyet Halk Partili olduğunu iddia eden bir vatandaş, CHP'li vekil Sezgin Tanrıkulu'na 'CHP'de PKK destekçisi milletvekillerini istemiyoruz' diyerek tepki gösterdi.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Taksim Meydanı’nda düzenlenen törenle kutlandı.
Halk oyunlarının da oynandığı alanda, parti çelenkleri törenden sonra anıta konuldu.
Tören sonrası elinde Türk bayrağıyla törene katılan ve CHP üyesi olduğunu söyleyen Yılmaz Ecevit Kılıç isimli genç, alandan çıkan milletvekillerinden Sezgin Tanrıkulu’nun yanına gitti.
Tanrıkulu ile el sıkışan genç, Tanrıkulu'na tepki göstererek, “CHP’de hiçbir suretle PKK’yı destekleyen milletvekilleri istemiyoruz. Biz CHP’liler olarak Atatürkçü CHP’liler istiyoruz. PKK’yı savunan CHP’li vekilleri partide istemiyoruz” diyerek protesto etti.
TÜRKİYE
DİĞER HABERLER
Hükümetten CHP-İYİ Parti işbirliğine tepki
AK Parti hükümetinden CHP-İYİ Parti işbirliğine tepki geldi.
Bakan Albayrak'tan 23 Nisan mesajı geldi
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Albayrak'tan 23 Nisan mesajı geldi.
Hükumetten art arda açıklamalar
AK Parti hükumetinden CHP'nin 15 milletvekili kararından sonra art arda açıklamalar geliyor.
Akşener'den ilk açıklama geldi!
CHP'den istifa ederek İYİ Parti'ye geçen vekillerle ilgili Akşener'den ilk açıklama geldi.
Kılıçdaroğlu: Şeker vatandır, vatan satılamaz
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, satılan şeker fabrikaları ile ilgili konuştu.