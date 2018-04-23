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Taksim'de CHP'li Tanrıkulu'na sert tepki!

Taksim'de CHP'li Tanrıkulu'na sert tepki!.22543
  • Giriş : 23.04.2018 / 11:33:00

23 Nisan törenlerinde CHP'li Tanrıkulu'na sert tepki gösterildi.

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İstanbul Taksim'de Cumhuriyet Halk Partili olduğunu iddia eden bir vatandaş, CHP'li vekil Sezgin Tanrıkulu'na 'CHP'de PKK destekçisi milletvekillerini istemiyoruz' diyerek tepki gösterdi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Taksim Meydanı’nda düzenlenen törenle kutlandı.

Halk oyunlarının da oynandığı alanda, parti çelenkleri törenden sonra anıta konuldu.

Tören sonrası elinde Türk bayrağıyla törene katılan ve CHP üyesi olduğunu söyleyen Yılmaz Ecevit Kılıç isimli genç, alandan çıkan milletvekillerinden Sezgin Tanrıkulu’nun yanına gitti.

Tanrıkulu ile el sıkışan genç, Tanrıkulu'na tepki göstererek, “CHP’de hiçbir suretle PKK’yı destekleyen milletvekilleri istemiyoruz. Biz CHP’liler olarak Atatürkçü CHP’liler istiyoruz. PKK’yı savunan CHP’li vekilleri partide istemiyoruz” diyerek protesto etti.

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