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Taksim'de gözaltılar başladı

Taksim'de gözaltılar başladı.24380
  • Giriş : 01.05.2017 / 09:03:00

1 Mayıs nedeniyle yapılan etkinliklerde İstanbul polisi kuş uçurtmuyor.

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İstanbul'da 2 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü düzenlenen etkinliklerde polis ekipleri olası bir olaya meydan vermemek için göz açtırmıyor. Taksim'de ise pankart açan 3 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatıldı. Taksim ve çevresinde arttırılan güvenlik önlemleri neticesinde, meydana çıkan çevre yollar 05.00 itibariyle trafiğe kapatıldı. Sabah saatlerinde Taksim Meydanı'nda pankart açıp slogan atan 3 kişi gözaltına alındı. Diğer taraftan Bakırköy İncirli Caddesi, Beşiktaş, Kabataş ve Karaköy iskeleleri, Avrupa Yakası'ndan Anadolu Yakası'na, Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na deniz motoru seferleri, Taksim-Karaköy arası çalışan Tünel seferleri, Taksim-Kabataş arası çalışan füniküler seferleri, Yenikapı-Hacıosman metro hattı üzerinde bulunan Taksim, Şişhane, Osmanbey metro istasyonları da kapatılan güzergahlar arasında yer aldı.

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