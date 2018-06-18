Taksim'de otelden sokağa para attılar
İstanbul Taksim'de akşam saatlerinde kimliği belirsiz kişilerce otelden aşağıya atılan para nedeniyle izdiham yaşandı. Çin parası olan Renminbi nedeniyle oluşan kalabalığı polis ekipleri dağıttı.
Ekipler, paranın atıldığı kata çıkarak olaya müdahalede bulundu çevrede toplanan kalabalığın dağılmasını sağladı. Parayı kimin neden attığı bilinmezken yaşananlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
HÜRRİYET
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