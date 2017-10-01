Taksim'de şemsiye satıcıları birbirine girdi!
İstanbul'da havanın yağışlı olması dolayısıyla Taksim'de şemsiye satmak isteyen iki kişi arasında yer kavgası çıktı.
Taksim Meydanı'nda çıkan kavgayı çevredeki vatandaşlar güçlükle ayırdı.Vatandaşların şaşkınlıkla izlediği kavga ise saniye saniye kameralara yansıdı. Görüntüde satıcılar birbirlerine yumruk sallarken, şemsiyeleri yere düşürüyorlar. Bu sırada vatandaşlar kavgayı şaşkın gözlerle izliyor.
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