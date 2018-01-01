Taksim'de tacizci avı
2018'in ilk saatlerini coşkuyla kutlayan kalabalığın arasında sızan tacizciler yine aynı görüntülerle karşımıza çıktı. Yoğun güvenlik önlemi alınan Taksim'de kadınları taciz eden 3 kişi gözaltına alındı.
İlk olarak akşam 21.30 sularında Cadde üzerinde yürüyen iki kadını taciz eden şahıs güven timleri tarafından kıskıvrak yakalandı. O anlar saniye saniye kameralarca kaydedildi. Gözaltına alınan şahıs polis merkezine götürülürken, o anlar kameralarca kaydedildi.
Taksim'de yeni yılın ilk dakikalarında ise kalabalıktan faydalanan iki kişi iki kadını taciz etti. İki kadına yaklaşıp taciz etmeye kalkan tacizciler güven timleri tarafından kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Kadınlar, tacizcilere sert tepki gösterdi.
HÜRRİYET
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