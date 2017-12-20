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Taksim'de Yılbaşı kutlanacak mı?

Taksim'de Yılbaşı kutlanacak mı?.28026
  • Giriş : 20.12.2017 / 13:21:00

İstanbul Taksim Meydanı'nda yılbaşında kutlama yapılıp yapılmayacağına dair açıklama geldi.

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Sepet Beşik

Beyoğlu Emniyet Müdürü İsmail Kılıç'tan önemli bir açıklama geldi. Kılıç, İstanbul Taksim Meydanı'nda yılbaşında kutlama yapılıp yapılmayacağına dair açıklamasında tedbirlerin üst seviyede olacağını belirtti.

İsmail Kılıç, "Halkın huzurlu bir yeni  yıl geçirmesi için kutlama yapılmayacak. Toplanmalara izin verilmeyecek. İstiklal  Caddesi ile Taksim Meydanı'na girişlerde Karaköy, Cihangir ve Talimhane ile  Tarlabaşı'ndan girişlerde önlemler alınacak." dedi.

Beyoğlu Emniyet Müdürlüğü'nce, Taksim'deki bir otelde düzenlenen  "Huzur Toplantısı"nda, ilçenin güvenliğinin sağlanması için alınan önlemler ele  alındı, vatandaşlar güvenlik konusunda bilgilendirildi.

Beyoğlu Kaymakamı Savaş Ünlü, toplantıda, 15 Temmuz'daki hain darbe  girişimi sırasında emniyetin önemini ortaya koyduğunu söyledi.

Emniyetin, vatandaşı doğrudan ilgilendiren bir alan olduğunu belirten  Ünlü, "Vatandaşlarla  iç içe olmak, onların desteğini almak ve onları  bilgilendirmek bu açıdan çok önemli. Bunu da 15 Temmuz hain darbe girişimi  sırasında gördük. Emniyet teşkilatımız vatandaşla diyalog halinde önemini ortaya  koymuştur. Polisimize başarılar diliyorum." diye konuştu.

Beyoğlu Emniyet Müdürü İsmail Kılıç ise ilçenin güvenli geleceği adına  önemli projeler hazırladıklarını vurguladı. Bu tür toplantıların oldukça başarılı  ve faydalı olduğunu düşündüğünü dile getiren Kılıç, şöyle devam etti:

"Vatandaşlarımızın sorunlarını bize  daha yakından iletmesinin daha  faydalı olacağını düşünüyorum.  Bu toplantılarımızı elimizden geldiği kadar devam  ettireceğiz. İlçemizdeki güvenlik istatistikleri vatandaşları mutlu etmektedir.  Vatandaşların tepkileri çok güzel. Beyoğlu'ndaki çalışmalarda vatandaş  memnuniyeti bizleri mutlu ediyor. Cumhurbaşkanımızın talimatları sonucunda geçmiş  yıllarda olduğu gibi bekçilik sistemi hayata geçirilmiş ve ilçemizde bir polis  eşliğinde bekçiler görev almıştır. 32 bekçinin görev yaptığı Beyoğlu'nda evden,  iş yerinden ve araçtan hırsızlık olaylarında önemli azalma kaydedilmiştir. Yeni  bekçilerin takviyesi sonucuyla 72 bekçiyle Beyoğlu'nda geceleri vatandaş huzurlu  uyuyabilecek."

Okmeydanı'nda iki ay önce hizmete giren kalekol ile özellikle terör  olaylarının ciddi şekilde düştüğünü aktaran Kılıç, "Bir yıllık süre içerisindeki  342  olayda 35 gözaltı yapıldı. Taksim İstiklal Caddesi'ndeki çalışmalardan  dolayı toplanmalara izin verilmemesi de büyük etkendir." diye konuştu.

Kılıç, okul önlerinde mobil timler ile olaylara daha hızlı müdahale  edilerek güvenin sağlandığını belirtti.

Beyoğlu'nda dilencilere yönelik de çalışma yapıldığını ifade eden  Kılıç, "Bin 739 Suriyeli dilenci toplandı ve 553'ü Pendik'teki Kızılay Kampı'na  gönderildi. Türk olan 153 çocuk aileye teslim edildi. 184 Güven Timi polisi ile  ilçede huzurun sağlanmasına katkıda bulunulmuş, olaylara anında müdahale  edilmiştir." dedi.

Kılıç, yeni yılın yaklaşmasıyla tedbirlerinin iki katına  çıkarıldığını, bu yıl diğer yıllara oranla daha üst seviyede tedbirler alındığını  belirterek, şunları kaydetti:

"Yılbaşı tedbirleri üst seviyede olacak. Geçtiğimiz yıl Reina  saldırganının önce Taksim’de görüntü çekip daha sonra tedbirleri görünce başka  yere yönlenmesi nedeniyle tedbirleri iki katına çıkaracağız. Halkın huzurlu bir  yeni yıl geçirmesi için kutlama yapılmayacak. Toplanmalara izin verilmeyecek.  İstiklal Caddesi ile Taksim Meydanı'na girişlerde Karaköy, Cihangir ve Talimhane  ile Tarlabaşı'ndan girişlerde önlemler alınacak. İlerleyen dönemlerde  projelerimiz mevcut. Bunları vatandaşlarımıza iletip uygulamaya çalışacağız."

Toplantıya, çok sayıda emniyet personeli, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

TRT

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