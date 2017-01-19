Taksim'deki tarihi tramvay bakıma alındı!
Taksim'de bir süre bu görüntü yaşanacak. Yıllardır bakım yapılmayan nostaljik tramvay, 6 ay boyunca bakımda kalacak.
Taksim Meydanı ve Tünel arasında çalışan tramvay seferleri yaklaşık 6 ay boyunca yapılamayacak.
Yapılan açıklamada, "Taksim Meydanı'ndaki tramvay durağına İstiklal Caddesi'ndeki altyapı yenileme çalışmaları nedeniyle 19 Ocak 2017 Perşembe gününden itibaren Nostaljik Tramvay hattı hizmet veremeyecektir.
Bu güzergahı kullanacak yolcularımız İstanbul Metrosunu kullanabilir. Anlayışınız için teşekkür ederiz" dendi.
TRAMVAY HATTI KAUÇUK MALZEMEYLE KAPLANACAK
İstanbul Büyükşehir Belediyesi 26 yıldır aralıksız hizmet veren nostaljik tramvay hattının, cadde döşemelerine zarar vermesini kökten önleyen kauçuk malzemeyle kaplanacağını açıklamıştı.
Yeni ray döşeme sistemiyle İstiklal Caddesi'nin zeminindeki kırılmaların engellenmesi hedefleniyor.
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