Facebook Twitter Rss

Taksim'deki tarihi tramvay bakıma alındı!

Taksim'deki tarihi tramvay bakıma alındı!.22535
  • Giriş : 19.01.2017 / 12:52:00

Taksim'deki İstiklal Caddesi'nde yıllardır hizmet veren nostaljik tramvay rayları bakıma alındı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:


Taksim'de bir süre bu görüntü yaşanacak. Yıllardır bakım yapılmayan nostaljik tramvay, 6 ay boyunca bakımda kalacak.

Taksim Meydanı ve Tünel arasında çalışan tramvay seferleri yaklaşık 6 ay boyunca yapılamayacak.

Yapılan açıklamada, "Taksim Meydanı'ndaki tramvay durağına İstiklal Caddesi'ndeki altyapı yenileme çalışmaları nedeniyle 19 Ocak 2017 Perşembe gününden itibaren Nostaljik Tramvay hattı hizmet veremeyecektir.

Bu güzergahı kullanacak yolcularımız İstanbul Metrosunu kullanabilir. Anlayışınız için teşekkür ederiz" dendi.

TRAMVAY HATTI KAUÇUK MALZEMEYLE KAPLANACAK

İstanbul Büyükşehir Belediyesi  26 yıldır aralıksız hizmet veren nostaljik tramvay hattının, cadde döşemelerine zarar vermesini kökten önleyen kauçuk malzemeyle kaplanacağını açıklamıştı.

Yeni ray döşeme sistemiyle İstiklal Caddesi'nin zeminindeki kırılmaların engellenmesi hedefleniyor.

Borsa İstanbul'da kör havuz sistemi bitiyor

Tahran'da yangın: 30 itfaiyeci yanarak öldü

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Düşen uçağın mürettabatı Türkiye'ye getirildi

Düşen uçağın mürettabatı Türkiye'ye getirildi

Bişkek'te yere çakılan uçakta yer alan Türkler, Türkiye'ye getirildi.

Nutella'dan açıklama geldi

Nutella'dan açıklama geldi

Nutella, içeriğinde bulunan Palmiye Yağı ile ilgili Türkiye'de açıklama yaptı.

 

Bunu bile kullandılar!

Bunu bile kullandılar!

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde ikamet eden bir kadın dolandırıcıların yeni hedefi oldu.

Kadınlar ödül olarak gönderilmiş

Kadınlar ödül olarak gönderilmiş

Reina katliamcısının "başarısından dolayı" yanına kadın gönderildiği konuşuluyor.

 

Gaziantep'te hareketli akşam: Rehin alındılar

Gaziantep'te hareketli akşam: Rehin alındılar

Gaziantep'te 35 yaşındaki bir işçi, komşularını silahla rehin aldı.

Terörist sorulara tek tek cevap veriyor

Terörist sorulara tek tek cevap veriyor

Yılbaşı gecesinde Reina'da 39 kişiyi öldürerek katliam yapan teröriste sorular soruluyor.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya