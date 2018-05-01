Taksim'e yürüyen gruba polis müdahalesi
İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü kutlamaları devam ediyor. Beşiktaş'tan Taksim'e yürüyen gruba polis müdahalede bulundu. Çok sayıda kişinin gözaltına alındığı duyuruldu.
1 Mayıs gergin başladı. Yasak olmasına rağmen Taksim Meydanı'na yürümek isteyen gruba Beşiktaş'ta polis müdahale etti.
Taksim'e yürümek isteyen Halkın Kurtuluş Partisi üyesi gruba polis izin vermedi. Grup yürümekte ısrar edince polis müdahalede bulundu. Gruptakiler gözaltına alındı.
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle polisin İstanbul'un birçok noktasında güvenlik tedbirleri had safhada. Taksim Meydanı'nı bariyerlerle kapatan polis ekipler Meydanda ve Taksim çevresinde polis geniş güvenlik önlemleri aldı. Gezi Parkı'nda çok sayıda polis aracı hazır bekletilirken, meydana giriş çıkışlar tamamen kapatıldı.
HÜRRİYET
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