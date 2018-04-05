Taksim İlkyardım Hastanesi'nden yangın
İstanbul Gaziosmanpaşa'daki Taksim İlkyardım Hastanesi'nden yangın çıktı. Ekipler olay yerine sevk edildi. Yükselen alevlerin içinden hastalar tahliye edildi.
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