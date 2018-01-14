Taksim Metrosu girişinde duygulandıran görüntü
Taksim Metrosu girişinde soğuktan üşüdüğü için battaniyeye sarılan köpeğe vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
Taksim meydanı metro girişinde soğuktan üşüyen sokak köpeği, bir vatandaş tarafından battaniyeye sarıldı. Metro girişinde battaniyenin sıcaklığını hisseden köpek kısa bir süre sonra uyudu. Metrodan çıktığı sırada köpeğin üşüdüğünü fark eden vatandaşlar köpeğin açılan üstünü örterken, patilerini ısıtmaya çalıştı. Duyarlı vatandaşlar köpeği, başucuna koyulan mama ve su ile beslemeye çalıştı.
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