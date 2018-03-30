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Taksim tecavüzcüsü yakalandı

Taksim tecavüzcüsü yakalandı.17770
  • Giriş : 30.03.2018 / 14:13:00

Taksim'de yaşanan korkunç olayı gerçekleştiren Engin K. yakalandı.

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Sepet Beşik

Taksim'de yaşanan korkunç olay ile ilgili gelişme kaydedildi. İstanbul'un göbeğinde bir kadını bıçaklayan diğerini de omzuna alıp kaçırdıktan sonra tecavüz eden Engin K. yakalandı.

TRT

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