Taksim tecavüzcüsü yakalandı
Taksim'de yaşanan korkunç olay ile ilgili gelişme kaydedildi. İstanbul'un göbeğinde bir kadını bıçaklayan diğerini de omzuna alıp kaçırdıktan sonra tecavüz eden Engin K. yakalandı.
TRT
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