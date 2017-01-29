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Taksim, Texsas'a dönüştü!

Taksim, Texsas'a dönüştü!.25001
  • Giriş : 29.01.2017 / 08:48:00

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde bulunan Taksim'de dün gece silahlar konuştu.

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Taksim'de dün gece iki grup arasında büyük bir kavga yaşandı. Kavga büyüyünce silahlar çekildi. Olaya polis müdahale etti. 4 kişi yaralandı.

Olay Şehit Muhtar Mahallesi Mis Sokak’ta saat 05.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Mis sokakta iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma çıktı. Tartışma giderek büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü.

Silah seslerini duyan Beyoğlu Güven Tim’inde görevli polis memuru Onur Karaman ise kavganın yaşandığı yere gelerek olaya müdahale etmek istedi. Bu sırada Karaman, yaşanan arbede sırasında bacağından vurularak hafif şekilde yaralandı. Olayda Ersin E. (31) ile ismi henüz öğrenilemeyen biri kadın 2 kişi de yaralandı.

Olay sonrası bölgeye çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri bölgeye güvenlik şeridi çekerek önlem alarak delil araştırması yaptı. Olayda yaralanan polis memuru İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılırken, diğer yaralılar ise Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Güvenlik kameralarını incelemeye alan polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.Olay sonrası bölgeye çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri bölgeye güvenlik şeridi çekerek önlem alarak delil araştırması yaptı. Olayda yaralanan polis memuru İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılırken, diğer yaralılar ise Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Güvenlik kameralarını incelemeye alan polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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