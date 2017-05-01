Taksim yolunda müdahale!
1 Mayıs İşçi Bayramı tüm yurtta kutlanıyor. Kutlamaların yasak olduğu Taksim Meydanı'na inmek isteyenler polisin müdahalesi ile karşılaşırken yine Taksim Meydanı'nda pankart açan 2 kişi gözaltına alındı.
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla kent genelinde, toplam 30 bin 101 polis görev yapıyor.
Kentte 3 polis helikopteri çalışmalara havadan destek verirken, çeşitli noktalara 120 TOMA konuşlandırıldı.
İstanbul'daki kutlamaların adresi olan Bakırköy'de halk pazarı alanına çıkan tüm girişler, sivil araçların geçişine kapatıldı.
Polis tarafından Okmeydanı Şark Kahvesi girişinde önlem alınırken; Mecidiyeköy Meydanı'nda, Fatih Saraçhane Parkı'nda çevik kuvvet ekiplerinin de tedbir amaçlı bekletildiği görüldü.
Beşiktaş'ta da DİSK binasına giden ara sokaklarda güvenlik önlemi alındı.
TEM Otoyolu Çamlıca gişelerindeki güvenlik tedbirleri de artırıldı. Ek önlemler kapsamında bazı araçlar polis ekipleri tarafından durdurularak kontrol edildi.
Ayrıca metro, metrobüs ve Marmaray istasyonları ile Kadıköy ve Üsküdar'daki vapur ve feribot iskelelerinde de ekiplerin güvenlik önlemlerini arttırdığı görüldü.
Bu arada, her 1 Mayıs'ta gözlerin çevrildiği Taksim'de de tebirler alındı.
Çevresi bariyerlerle çevrilen ve sadece güvenlik noktalarından geçişlere izin verilen Taksim Meydanı'na, polis güvenliğini aşarak iki kadın girdi.
"Mücadele Birliği" ve "Fabrikalar tarlalar siyasi iktidar her şey emeğin olacak" yazısı bulunan pankart açan ve "Yaşasın 1 Mayıs" sloganı atan iki kadın, gözaltına alındı.
TAKSİM'E ÇIKMAK İSTEDİLER
Taksim Meydanı'na çıkmak isteyen gruplara Beşiktaş, Talimhane ve Zincirlikuyu’da müdahale edildi.
Talimhane'den üzerinde "Yaşasın 1 Mayıs" yazılı tişörtler bulunan bir grup sloganlar atarak Taksim Meydanı'na girmeye çalıştı.
"Taksim yasağına hayır" pankartı açarak, "Yaşasın Taksim direnişimiz", "Meydanlar halka kapatılamaz" sloganları atan grubu, polis ekipleri dağılmaları konusunda uyardı.
Gruba müdahale eden polis ekipleri, 13 kişiyi gözaltına aldı.
BEŞİKTAŞ'TA GÖZALTILAR
Beşiktaş Meydanı'nda bir araya gelen Halkın Kurtuluş Partisi üyesi gruplara polis dağılmaları uyarısında bulundu.
Uyarılara rağmen yürümek isteyen yaklaşık gruptakiler, polis ekiplerinin müdahalesiyle gözaltına alındı.
Köyiçi bölgesinden Beşiktaş Meydanı'na gelen ve "Hayır Sonra" yazılı yelekler giyen yaklaşık 15 kişilik bir grubun önü de çevik kuvvet ekiplerince kesildi. Bu grupta bulunanlar da polis tarafından gözaltına alındı.
Beşiktaş'taki CHP İlçe Başkanlığı önüne gelen 10 kişilik grup da bir süre halay çekerek şarkı söyledi.
Bölgede önlem alan güvenlik güçlerince burada kutlama yapılmasına izin verilmeyeceği bildirilen gruptakiler, oturma eylemi yaparak yere pankart serdi.
Söz konusu pankartı kaldıran polis ekipleri, müdahale ettiği gruptaki kişileri gözaltına aldı.
Zincirlikuyu’da Büyükdere Caddesi üzerinde toplanan bir diğer grup da Taksime’e doğru yürüyüşe geçti.
Polis ekipleri, gruba biber gazı ile müdahalede bulundu.
Şişli Büyükdere Caddesinde toplanan 100 kişilik grup da Mecidiyeköy istikametine yürümek istedi. Grubun önünü kesen polis, uyarılara rağmen yürümekte ısrar eden eylemcilere müdahalede bulundu.
Müdahalenin ardından ara sokaklara kaçan gruptakiler, çöp konteynerleri ile saksıları yola devirdi. Yaşanan kovalamacanın ardından polis ekipleri eylemci gruptan bazı kişileri gözaltına aldı.
Öte yandan, birçok sendika üyesi, 1977'deki kutlamalarda hayatını kaybedenleri Kazancı Yokuşuna andı. Sendikacılar, Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı.
NTV
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