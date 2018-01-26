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Takviye göndermek isteyen PYD'ye şok

Takviye göndermek isteyen PYD'ye şok.21681
  • Giriş : 26.01.2018 / 13:41:00
  • Güncelleme : 26.01.2018 / 13:39:57

Menbiç'ten Afrin'e takviye göndermek isteyen PYD, büyük bir hayal kırıklığı yaşadı.

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Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'de yuvalanan terör örgütlerini temizlemek için başlattığı Zeytin Dalı operasyonu, PYD'yi köşeye sıkıştırdı. Menbiç'ten Afrin'e takviye göndermek isteyen örgütün hamlesi operasyonla engellendi.

Zeytin Dalı Harekâtı'nın hedefinde olan teröristlere destek için Menbiç'ten yola çıkan 15-20 araçlık PYD konvoyu, Münbiç'in batısındaki Al Yeşil ve Umcalud köyleri yakınlarında Türk savaş uçakları tarafından vuruldu.

Havadan bombalanan 2 bölgede en az 10 PYD'linin öldüğü ve çok sayıda teröristin yaralandığı ifade edildi. Görgü tanıkları, araçlardan çıkan PYD militanlarının kaçtığını söyledi. Afrin'de kıskaca alınan PYD'nin Münbiç, Kuzey Irak, Haseke ve Rakka'da silah ve bomba eğitimi verdiği yaklaşık 10 bin teröristi rejim bölgesi olan Nubul Zehra Beldesi üzerinden Afrin'e kaydırmayı planladığı öğrenildi.

KOMANDOLAR AFRİN YOLUNDA

Bingöl'de 200 komando, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde terör örgütleri PYD/PKK ve DEAŞ'a yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekâtı'na katılmak üzere bölgeye gitti. Bingöl Havalimanı'nda düzenlenen uğurlama töreninde konuşan Bingöl Valisi Ali Mantı, "Kendilerine bu kutlu yolculukta başarılar diliyoruz" dedi.

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