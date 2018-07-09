'Takviye Hazır Kuvvet Müdürlüğü' kuruldu
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan karar ile Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde Ankara'da 'Takviye Hazır Kuvvet Müdürlüğü' kuruldu.
Bu kapsamda Adana, Diyarbakır, Erzurum ve Van'daki Çevik Kuvvet Müdürlükleri ile bu müdürlüklere bağlı 4'er adet şube müdürlüğü ise kaldırıldı.
NTV
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