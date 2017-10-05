Talabani'nin cenazesi cuma günü defnedilecek
Eski Irak Cumhurbaşkanı ve Kürdistan Yurtseverler Birliği Genel Sekreteri Celal Talabani'nin cenazesi cuma günü toprağa verilecek. Talabani, evinin yakınındaki Deaşan bölgesine defnedilecek.
KBY Politbüro Sözcüsü Sadi Ahmed Pire, Süleymaniye'deki parti merkezinde yaptığı basın açıklamasında, "Talabani'nin naaşının 6 Ekim Cuma günü Berlin'den direk Süleymaniye'ye getireceğini ve evinin yakınındaki Debaşan bölgesinde defnedileceğini" ifade etti.
Cenazenin Bağdat'a getirilerek orada bir tören düzenlenmesi konusunun gündeme geldiğini kaydeden Pire, ancak bunun daha sonra iptal edildiğini aktardı.
TRT
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