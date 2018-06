Talat Bulut ile ilgili flaş gelişme!

'Yasak Elma' dizisinde başrol oynayan usta sanatçı Talat Bulut'un tacizine uğradığını iddia eden ve savcılığa şikayette bulunan kostüm asistanı Özge Ş.'nin avukatı Sibel Önder çarpıcı sözler sarfetti.Sibel Önder, Talat Bulut’un yapmış olduğu açıklamaların gerçeklikle ve hukuki realite ile hiçbir alakası bulunmadığını, savunmalarının içeriğinin saldırgan ve agresif nitelikte olup müvekkilini karalamaktan ibaret olduğunu söyledi.Talat Bulut’un yaptığı açıklamalar üzerine, Kartal’daki Anadolu Adliyesi’nde basın açıklaması yapan avukat Sibel Önder şunları söyledi: “Müvekkilim kostüm sorumlusudur. Genç yaşında mesleğini severek yapmaktadır. Görevi başında tacize uğraması sebebi ile bir çok kadının yaptığı gibi susmayı değil, kadınların makus talihine baş kaldırmayı seçmiş olması müvekkilimin popülarite peşinde koşan bir kadın değil de bedenine ve ruhuna sahip çıkan güçlü bir kadını temsil ettiğini göstermektedir. Her beş kadından biri, cinsel tacize maruz kalıyor.Talat Bulut, ‘söz konusu şikayeti neden 5 gün sonra yaptı’ şeklindeki beyanı ile kendisini haklı gibi göstermeye çalıştı. Neyse ki kanunumuz tacize uğrayan mağdurların yaşadıkları travmayı da hesaplayarak şikayet üzerine 6 ay olarak belirlemiştir. Ve yine Talat Bulut açıklamasında, ‘set ekibindeki arkadaşlara sarılıp öperim’ şeklinde beyan vermiştir. Türk Ceza Kanunu açıktır. Cinsel tacizi her türlü davranış ile cinsel yönden rahatsız edilmesi olarak tanımlar. Yani eylem mağdurun rızası dışında gerçekleşmeli ve mağduru rahatsız etmelidir. Talat Bulut’un menajeri, müvekkilimin erkek arkadaşını uzlaşma sağlanması amacı ile arandığı gerçeğini dahi inkar etmiştir. Tarafların kullandıkları cep telefonlarının baz ve görüşme kaydı ile söz konusu inkarın asılsızlığı ortaya çıkacaktır. Müvekkilim yaşadığı travma sebebi ile görevini yerine getirirken aynı olayı tekrar tekrar yaşayacaktır. Müvekkilim sessiz kalarak bir çok kadının maruz kaldığı taciz ve istismar eylemlerine baş kaldırarak kadınların sessizliğini kırmıştır. Bu açıklamalarım, cinsiyetler arasında mücadeleye yönelik değil! Bu dünyada birlikte yaşıyoruz. Kadının bedenine, ruhuna, benliğine saygı duyan, kadına şiddete ve tacize karşı sesini yükseltebilecek cesarete ve güce sahip kadınlara olduğu kadar erkeklere de ihtiyacımız var. Talat Bulut hakkında suç duyurusunda bulunulmuş olup, konu yargıya intikal etmiştir.”Savcılık tarafından şu anda dosyanın incelendiğini söyleyen avukat Sibel Önder, “Şüphelinin ifadesi alınmak üzere kendisine tebligat gönderilmiştir. Yakın zamanda ifade vermek için adliyeye gidecektir. Tanıklarımız da var. Onlar da, şüpheli ifade verdikten sonra en yakın zamanda ifade verecekler. Müvekkilime fazlasıyla destek var. Çünkü bir çok kadının başına gelen bir olay. Müvekkilim de bu konuda artık isyan etmiştir. Ekonomik durumunu da göz önünde bulundurarak, ‘işimi kaybedeceğim’ korkusunu yaşayıp sessiz kalmak yerine, kendi vücut bütünlüğünü ve kadınlık gururunu kurtarmak için baş kaldırmıştır. Dizideki bütün oyuncularımız da müvekkilime destek veriyor. Her biriyle teker teker görüştük ve tanıklık yapacaklarını söylediler. Durumları ve koşulları uygun olduğu süre içerisinde desteklerini sağlayacaklar. Bunlara dizi oyuncuları ve çalışanlar da dahil” dediHÜRRİYET