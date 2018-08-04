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Talihsizlik Salih Uçan'ın peşini bırakmıyor

Talihsizlik Salih Uçan'ın peşini bırakmıyor.22129
  • Giriş : 04.08.2018 / 16:15:00

Talihsizlik genç oyuncu Salih Uçan'ın peşini bir türlü bırakmıyor.

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Fenerbahçe'de üçüncü kez takıma dönen Salih Uçan'ın başından dert eksik olmuyorç Genç yıldızın UEDA kadrosuna alınmadığı öğrenildi.

Fenerbahçe’de bir kez daha Salih Uçan şaşkınlığı yaşanıyor. 2012-13 sezonunda Bucaspor’dan büyük umutlarla gelen ve Aykut Kocaman ile ilk sezonunda fark yaratan Salih, son 5 senede ise hayal kırıklıkları ve şanssızlıklar yaşadı.

2013’teki çıkışıyla İtalyan devi Roma’nın dikkatini çeken, Türkiye’deki U21 Dünya Kupası’nda aralarında Paul Pogba’nın da olduğu yıldızlarla geleceği parlak gösterilen 24 yaşındaki orta saha, bir türlü istenen istikrarı yakalayamadı.2013-14 sezonunda Ersun Yanal ile sorunlar yaşayan, daha sonra Roma’ya kiralanıp 2 yılda sadece 7 Serie A maçına çıkabilen Salih Uçan, geçen sezon yine kiralık olarak gittiği Sion’da da istediği ortamı bulamadı.

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Fenerbahçe’de sırasıyla Dick Advocaat, Aykut Kocaman ve Phillip Cocu ile istikrar sağlayamayan genç yıldız, şimdi de sakatlık talihsizliği ile karşılaştı. Salih ayak bileğinde oluşan ödem ve kopma sıkıntısı sebebiyle Şampiyonlar Ligi ön elemesini de bir yerde uzaktan seyretmiş olacak. Antrenmanlarda da yer alamayan yıldız isim Benfica maçlarında takımdan uzak olacak.

Geçen sezon 11 maçta 1 gol atıp, devre arasında İsviçre’ye Sion’a giden Salih Uçan, bu süre zarfında A Milli Takım şansını da kaçırdı.

Benfica maçları için Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda kadroda bulunmayan Salih Uçan, Cocu’nun idaresindeki hazırlık maçlarında istediği kadar süre alamadı.

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