Talip Talipoğlu'nun ölüm nedeni belli oldu
İzmir'in Konak ilçesindeki evinde fenalaşarak hayatını kaybeden ünlü gazeteci Talip Talipoğlu'nun ölüm nedeniyle belli oldu. 55 yaşındaki gazetecinin yapılan otopsi sonucunda kalp krizinden yaşamını yitirdiği öğrenildi.
Konak İlçesi Göztepe Mahallesi 76 Sokak'taki evinde geçen 21 Mart'ta fenalaşan gazeteci ve televizyon programı yapımcısı Tayfun Talipoğlu, hayatını kaybetti. Önce İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Talipoğlu'nun cansız bedeni, daha sonra otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi. Burada yapılan otopside, Talipoğlu'nun vücudundan doku ve kan örnekleri alındı. Kars'ta dünyaya gelen ve meslek hayatında birçok başarıya imza atan Tayfun Talipoğlu, Ankara'daki Kocatepe Camisi'nde düzenlenen cenaze töreni sonrası gözyaşları arasında Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.
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