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Talisca açıkladı! Beşiktaş'a dönecek mi?

Talisca açıkladı! Beşiktaş'a dönecek mi?.20881
  • Giriş : 06.07.2017 / 09:21:00

Anderson Talisca, Beşiktaş'tan gideceği iddialarına yanıt verdi.

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Beşiktaşlı oyuncu Talisca, Brezilya basınına konuştu ve Manchester United Direktörü Jose Mourinho'nun kendisini istediğini, gitmeye de niyetli olduğunu belirtti.

Talisca, "Bana olan ilgilerini reddedemem; ama bu konu hakkında Benfica ve menajerim söz sahibi. Her oyuncu Jose Mourinho gibi biri ile çalışmayı ister. Mourinho beni istiyor; uzun zamandır istiyor ve ben de onun yaptıklarını çok beğeniyorum" diye konuştu.

Manchester United'a transfer olup olmayacağı konusunda net konuşmaktan kaçınan 22 yaşındaki futbolcu, "İyi bir sezon geçirdim, ileride neler olacağını göreceğiz" ifadelerini kullandı.

Talisca'nın dönmesini beklediklerini ifade eden Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ise şu açıklamayı yaptı:

"Talisca, beğendiğimiz bir futbolcu. Annesi ile alakalı sıkıntıları vardı. Beşiktaş ciddi bir kurumdur, ceza maddeleri vardır ve çalışacaktır. Beşiktaş'ın üzerinde oyuncu yoktur. Önemli olan Beşiktaş'tır. Disiplin yönetmeliğini bozmayız. Hemen döneceğini tahmin ediyorum. Bunun dışında bir şey varsa kontrattaki haklarımızı sonuna kadar kullanırız. 250 milyon doların üzerinde sponsorluk anlaşmaları yapıyoruz, dünya yıldızlarını getiriyoruz. Bunları başarabilmemizin sebebi Beşiktaş'tır. Başarı, camia ile birlikte olmuştur.

"İyi de paralar kazanıyorlar, Allah daha çok kazanmalarını nasip etsin. Talisca bizim kiralık oyuncumuz. Dönem dönem artışlarda bulunuyoruz ama kontratı bizde olanlar için geçerli. İyileştirme bir jesttir ve yönetimin karar vereceği bir durumdur. Beşiktaş'ı kimseye ezdirmem. Oyuncunun performansı kötü giderse 'Bu rakamı kabul etmem' diyemiyorsunuz. Talisca'nın kontratı neyse öyle devam edeceğiz."

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