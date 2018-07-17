Facebook Twitter Rss

Talisca Beşiktaş'tan sonra Çin'de aradığını buldu

Talisca Beşiktaş'tan sonra Çin'de aradığını buldu.26079
  • Giriş : 17.07.2018 / 17:17:00

Golcü oyuncu Talisca, Beşiktaş'tan sonra Çin'de aradığını buldu.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Otomatik Sallanan Beşik

Beşiktaş'ta oynadığı futbolla göz dolduran ve taraftar tarafından sevilen Anderson Talisca, Çin ekibinde mutluluğu yakaladı.

Beşiktaş'ta kiralık olarak geçirdiği 2 sezonun ardından Çin ekibi Guangzehou'ya giden Talisca, yeni adresinden memnun. Brezilyalı yıldız, antrenmandan paylaştığı fotoğrafın altına, "Burada herkesin sevgisini kazanmak çok güzel. Haydi Guangzhou!" notunu düştü.

SABAH

TBMM'de kritik toplantı

Trump: Rusya için çok kötü!

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Beşiktaş'tan flaş karar! Taraftar götürülmeyecek

Beşiktaş'tan flaş karar! Taraftar götürülmeyecek

Beşiktaş Kulübü'nden Avrupa maçları ile ilgili önemli bir açıklama geldi.

Fenerbahçe'de Ozan Tufan depremi yaşandı

Fenerbahçe'de Ozan Tufan depremi yaşandı

Fenerbahçe'de golcü oyuncu Ozan Tufan depremi yaşandı.

 

Cüneyt Çakır'dan VAR ile ilgili açıklama

Cüneyt Çakır'dan VAR ile ilgili açıklama

Ünlü hakem Cüneyt Çakır'dan VAR ile ilgili açıklama geldi.

Aykut Kocaman: Böyle futbolculara yer yok

Aykut Kocaman: Böyle futbolculara yer yok

Ünlü teknik adam Aykut Kocaman, Dünya Kupası final maçını değerlendirdi.

 

Burak Yılmaz'dan kötü haber! Kamptan ayrıldı

Burak Yılmaz'dan kötü haber! Kamptan ayrıldı

Süper Lig ekibi Trabzonspor'un golcü futbolcusu Burak Yılmaz'dan kötü haber geldi.

Çağlar Söyüncü dev kulübün radarında!

Çağlar Söyüncü dev kulübün radarında!

Milli yıldızımız Çağlar Söyüncü'ye İspanyol dünya devi talip oldu.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Annise Parker, Haber Aktüel'e konuştu!

Annise Parker, Haber Aktüel'e konuştu!

ABD'nin bilindik isimlerinden Annise Parker, Haber Aktüel'e konuştu.

VİDEOLAR
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya