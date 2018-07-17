Talisca Beşiktaş'tan sonra Çin'de aradığını buldu
Beşiktaş'ta oynadığı futbolla göz dolduran ve taraftar tarafından sevilen Anderson Talisca, Çin ekibinde mutluluğu yakaladı.
Beşiktaş'ta kiralık olarak geçirdiği 2 sezonun ardından Çin ekibi Guangzehou'ya giden Talisca, yeni adresinden memnun. Brezilyalı yıldız, antrenmandan paylaştığı fotoğrafın altına, "Burada herkesin sevgisini kazanmak çok güzel. Haydi Guangzhou!" notunu düştü.
SABAH
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