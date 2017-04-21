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Talisca'dan açıklama: Penaltılar piyango gibi

Talisca'dan açıklama: Penaltılar piyango gibi.18209
  • Giriş : 21.04.2017 / 09:35:00

Beşiktaş-Lyon maçı sonrası Talisca'dan ilk değerlendirme geldi.

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Dün akşam oynanan Beşiktaş-Lyon maçında takımı adına 2 gol bularak sahanın yıldızı olan Talisca'dan maçla ilgili ilk değerlendirme geldi.

Bu sezon Avrupa'da iyi bir iş çıkardıklarını belirten Talisca; "Büyük bir maç oynadık. Penaltı piyango gibidir, bazen atarsın, bazen kaçırırsın. Penaltılarda bunlar olabiliyor Çok iyi maçlar çıkardık: Bence bu sene Avrupa'da iyi bir performans gösterdik. Beşiktaş'ın büyüklüğünü bir kez daha herkese duyurduk. Bir dahaki sefer daha ileri gideriz" ifadelerini kullandı.

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