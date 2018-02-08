Talisca'dan Fikret Orman'a: Beni bırakma
Avrupa'da emin adımlarla yoluna devam eden Beşiktaş'ta oynadığı futbolla göz dolduran Anderson Talisca, Fikret Orman ile görüştü.
Orman’la görüşen Brezilyalı, “Sözleşmemin bitimine kısa bir süre var. Benfica’ya dönmek istemiyorum. Bunun için gereken fedakarlığı yapmaya hazırım” dedi.
Kara Kartal’ın yıldız futbolcusu Anderson Talisca, sezon sonuna 3,5 ay kala geleceği için harekete geçti. Beşiktaş formasıyla görev yaptığı 63 maçta 29 gollük performans sergileyerek kariyerinin altın çağını yaşayan 24 yaşındaki oyuncu, son durumunu Başkan Fikret Orman’la görüştü.
Yıldız ismin, mini toplantı sırasında Futbol hayatına Türkiye’de devam etmek istediğini iletti. Talisca’nın, “Sözleşmemin bitimine kısa bir süre var. Benfica’ya dönmek istemiyorum. Bunun için gereken fedakarlığı yapmaya hazırım. Ailem ve ben burada çok mutluyuz. Uzun yıllar burada kalmak istiyorum. Lütfen beni bırakmayın. Bonservisimi alır mısınız?” ifadelerini kullandığı kaydedildi.
Başarılı oyuncudan gelen bu istek sebebiyle mutlu olan Orman’ın da yıldız isme bu konuda ellerinden geleni yapacaklarının garantisini verdiği kaydedildi. Sözleşmesinde 25 milyon Euro’luk (116 milyon TL) satın alma maddesi bulunan Anderson Talisca için Beşiktaş, 2 sezon için Benfica’ya 5 milyon Euro’luk (23 milyon TL) kiralama bedeli ödemişti. Yapılan kontrat gereği Sambacı’yla 31 Mayıs’a kadar anlaşması bulunan Kara Kartal’ın, kiralama bedeli düşüldüğündü bu futbolcuyu 20 milyon Euro’luk (93 milyon TL) bedele kadrosuna katma hakkı bulunuyor.
FANATİK
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