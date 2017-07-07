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Talisca'dan iddialara yanıt! İşte takımı

Talisca'dan iddialara yanıt! İşte takımı.18209
  • Giriş : 07.07.2017 / 08:46:00

Beşiktaşlı oyuncu Anderson Talisca, ayrılık iddialarına cevap verdi.

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Beşiktaşlı oyuncu Anderson Talisca, takımdan ayrılacağı iddialarını sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı fotoğraf ile yalanladı.

Takıma dönüp dönmeyeceği yönünde çelişkiler bulunan Talisca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yoldan çekilin, ben geliyorum" ifadesini kullandı.

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