Talisca'dan itiraf geldi: Tanınmaz haldeydik
Beşiktaş'ın değerli oyuncularından Anderson Talisca, Medipol Başakşehir maçında oynanan Futbol nedeniyle takımını eleştirdi.
'Maç boyunca tanınmaz haldeydik. Çok iyi hazırlandık ancak sahada gösteremedik. Evimizde oynayacağımız sıradaki 2 maçı kazanmaktan başka çaremiz yok” diyerek çıkış yolunu gösterdi.
Siyah-Beyazlılar’ın başarılı hücumcusu Anderson Talisca, Başakşehir mücadelesi sonrasında milli görev için Brezilya’ya gitmeden önce 1-0’lık mağlubiyeti takım arkadaşlarıyla birlikte değerlendirdi. Fatih Terim Stadı’ndaki mücadeleye ilk 11’de çıkıp 90 dakika sahada kalan ancak takımına skor anlamında katkı sağlayamayan Sambacı, “Maç boyunca adeta tanınmaz haldeydik. Çok iyi hazırlandık ancak sahada istediğimiz etkiyi gösteremedik. Böyle bir fırsat maçından puansız ayrıldığımız için çok üzgünüm” ifadelerini kullandı.
Talisca, sözlerinin devamında ise kafasındaki çıkış planını paylaştı. Deneyimli oyuncu, “Artık şampiyonluk yarışında son dönemdeyiz. Bu maçı unutup milli ara sonrasında kazanmaya kaldığımız yerden devam etmekten başka çaremiz yok. Önümüzdeki üst üste 2 maçı evimizde oynayacağız. Bu karşılaşmalarda taraftarımızın da desteğiyle 6 puanı alıp sonrasında bunun moraliyle sonunda şampiyonluk olan yolumuza devam etmeliyiz. Alanyaspor ve Göztepe maçları çok önemli hamle maçları olacak” sözlerini sarf etti.
FANATİK
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