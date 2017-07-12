Talisca'dan sevindiren açıklama: Dönüyorum
Beşiktaş'ta Talisca krizi sona erdi. Takımda kiralık olarak oynayan Talisca, İstanbul'a dönmek ve takıma katılmak için sabırsızlandığını yazdı.
Henüz ülkesinden dönmeyen ve kiralık olarak formasını giydiği Beşiktaş'ın sezon öncesi kampına katılmayan Brezilyalı futbolcu, kişisel Instagram hesabından bir açıklama yaparak "Dönüyorum ve takıma katılmak için sabırsızlanıyorum. Bu sezon zafere gideceğimiz yolda Allah yar ve yardımcımız olsun" ifadelerini kullandı.
Talisca'nın paylaşımı şöyle:
"Her şey yolunda ve perşembe günü dönüş yoluna çıkıyorum (13/07) Ve döner dönmez takıma katılmak için sabırsızlanıyorum. Sağlık sorunları dönüşümü geciktirdi ama sonuç olarak her şey iyi sonuçlandı. Bu da beni hem güçlendirdi hem de önümüzdeki sezon için daha motive etti. Bu sezonun geçen sezondan daha iyi geçeceğinden hiçbir şüphem yok. Hazırlık kampının bireysel olarak ve takım için önemini çok iyi biliyorum ve yeşil sahalara ayak basmak için sabırsızlanıyorum! Bu sezon zafere gideceğimiz yolda Allah yar ve yardımcımız olsun."
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