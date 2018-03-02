Talisca: Fenerbahçe'nin oyununa geldik!
Ziraat Türkiye Kupası için karşı karşıya gelen Fenerbahçe-Beşiktaş mücadelesinde büyük olaylar yaşandı. Maçın ardından açıklama yapan Talisca, Fenerbahçe'nin olayları tasarlayarak yaptığını iddia etti.
Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Talisca, 2-2 sona eren olaylı derbinin ardından açıklamalarda bulundu. Brezilyalı futbolcu, "Onlar Futbol oynamak yerine sert oynamaya geldiler" dedi.
Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş, Vodafone Park'ta Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi. Bir hayli ilginç geçen mücadelede Fenerbahçe'den Alper ve Volkan Demirel, Beşiktaş'tan ise Ricardo Quaresma kırmızı kart gördü.
Karşılaşma karşılıklı atılan gollerle 2-2 sona erdi. Beşiktaş'ın gollerini Negredo ve Talisca, Fenerbahçe'nin gollerini ise Soldado ve Şener Özbayraklı attı.
OYUNA GELDİK
Olaylı geçen derbinin ardından açıklamalarda bulunan Anderson Talisca şunları söyledi:
"Çok büyük bir mücadele oldu sahada. Biz belli bir dakikadan sonra onların oyununa geldik. Onlar Futbol oynamak yerine sert oynamaya geldiler, biz de onlara uyduk. İlk maçı kaybetmek onlar için farklı bir baskı yaşattı. Bugün kazanmaları lazımdı, onun baskısını hissettiler."
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