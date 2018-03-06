Talisca için flaş milli takım açıklaması geldi
Beşiktaş'ta oynadığı futbolla adından söz ettiren golcü oyuncu Anderson Talisca'nın Brezilya Milli Takımı kadrosuna alınacağı öğrenildi.
Goal.com Brezilya’nın haberine göre 24 yaşındaki oyuncu Brezilya Milli Takımı’nın 23 ve 27 Mart’ta sırasıyla Rusya ve Almanya ile yapacağı hazırlık maçlarının kadrosuna dahil edilebilir.
Teknik direktör Tite’nin geçen sene Diego Souza’da yaptığı gibi Talisca’yı daha önde kullanmayı planladığı kaydedildi.
Yıldız oyuncunun Negredo, Vagner Love, Quaresma, Babel gibi isimlerin arasında 35 maçta 14 gol attığına dikkat çekilirken Brezilya Milli Takımı’ndan Matheus Bachi ve Fernando Lazaro’nun şubat sonunda İstanbul’a gelerek onu yakından takip ettikleri de aktarıldı.
Ancak Talisca, bu ikilinin geldiği Fenerbahçe maçında cezası sebebiyle forma giyememişti.
Milli takıma seçilmişti ama...
1.91 boyundaki oyuncu sadece Kasım 2014’te Türkiye ve Avusturya ile oynanan hazırlık maçlarında milli takıma kadrosuna seçilmiş fakat hiç süre alamamıştı.
Öte yandan Brezilya Milli Takımı Teknik Direktörü Tite geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada 15 futbolcunun milli takımdaki yerini garanti olduğunu belirtmişti. İşte o isimler: Alisson, Daniel Alves, Thiago Silva, Marquinhos, Miranda, Marcelo, Casemiro, Fernandinho, Renato Augusto, Willian, Paulinho, Coutinho, Neymar, Gabriel Jesus, Roberto Firmino.
PSG’nin yıldızı Neymar geçirdiği sakatlık nedeniyle Brezilya’da ameliyat olmuştu. 26 yaşındaki futbolcunun Rusya’daki Dünya Kupası’na yetişmesi bekleniyor.
Talisca’nın forvet hattındaki rakipleri Manchester City’den Gabriel Jesus ve Liverpool’dan Roberto Firmino olacak.
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