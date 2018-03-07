Talisca ile ilgili UEFA'dan açıklama geldi
Süper Lig'de şampiyonluk için ter döken Beşiktaş'ta forma giyen tecrübeli oyuncu Talisca ile ilgili UEFA'dan dikkat çekici bir açıklama geldi
Siyah Beyazlı ekipte kiralık olarak ikinci sezonunu geçiren ve geçtiğimiz günlerde de Benfica'yla olan kontratını uzatan Brezilyalı yıldızla ilgili UEFA'nın resmi Twitter hesabından olay bir paylaşım yapıldı.
Talisca'nın geldiği günden bu yana gol attığı 26 karşılaşmada Beşiktaş'ın hiç yenilmemiş olmasının vurgulandığı paylaşımda yıldız futbolcunun gol attığı maçlarda alınan skorları içeren bir görsele yer verildi.
Buna göre Beşiktaş, şimdiye dek Talisca'nın gol attığı maçlarda tam 20 galibiyet alırken 6 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı.
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