Talisca İngiltere'ye mi gidiyor? Açıklandı
Beşiktaş'ın özellikle Avrupa maçlarında gösterdiği performansı ile yabancı kulüplerin ilgisini çeken Talisca için çıkan dedikodular asılsız çıktı.
Benfica’dan 25 milyon Euro’luk satın alma opsiyonuyla 2 seneliğine kiralanan ancak ek olarak sözleşmesinde, ‘Bu teklif başka takımdan gelirse Benfica’nın satma hakkı var’ maddesi sebebiyle ortaya atılan Talisca’nın Ada yolunu tutabileceği iddiası gerçek çıkmadı.
FANATİK
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