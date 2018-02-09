Talisca, teknik adam Tite'nin listesine girdi
Beşiktaş'ta forma giyen golcü oyuncu Anderson Talisca, 2018 Dünya Kupası için hazırlık yapan Brezilya Teknik Direktörü Tite'nin listesine girdi.
Talisca’nın geçen ay yakaladığı çıkışı göz ardı etmeyen Tite ve ekibi, özel bir çalışma sonunda harekete geçti. Federasyonun bünyesinde oluşturulan Futbolcu Araştırma ve İzleme Bölümü tarafından siyah-beyazlı futbolcunun istatistikleri, maç görüntüleri, bu sezon ile geçtiğimiz sezon elde ettiği başarıları ve bütün kişisel bilgileri Tite’ye sunuldu.
Tite, yardımcıları Fernando Lazaro ile Matheus Bachi’yi Türkiye’ye gönderme kararı aldı. 25 Şubat’ta Fenerbahçe ile yapılacak derbi öncesi iki teknik adamın İstanbul’a geleceği vurgulandı. Yapılan programda ilk olarak Nevzat Demir Tesisleri’nde 24 yaşındaki futbolcu hakkında Teknik Direktör Şenol Güneş ile bir görüşme yapılacağı ifade edildi.
Görüşmede Talisca hakkında bilgi alınacağı kaydedilirken, daha sonra oyuncunun kendisiyle de bir görüşme yapılacak. Vodafone Park’ta yapılacak Beşiktaş-Fenerbahçe lig maçı da tribünden izlenecek. Beşiktaş’ın, Bayern Münih ile yapacağı Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçları da yine takip altında tutulacak.
Beşiktaş sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Anderson Talisca’yı makul bir bonservis bedeli karşılığında kadrosunda tutamazsa yeniden kiralamaya çalışacak.
Çin piyasasında değeri 30 milyon euroya kadar çıktığı iddia edilen Talisca için, Beşiktaş Yönetimi’nin değil bu rakamı 10 milyon euroyu bile fazla bulduğu öğrenildi. Benfica ile sezon sonunda bir senelik sözleşmesi kalacak olan Talisca’yı ucuza almanın hesaplarını yapan yönetim bunda başarılı olamazsa, yıldız oyuncunun Benfica ile olan kontratının uzatılmasını bekleyecek. Böyle bir durumda siyah-beyazlılar satın alma opsiyonlu olarak Talisca’yı yeniden kiralamayı teklif edecek.
Beşiktaş hem kiralama hem de bonservis seçeneklerinde Benfica ile anlaşmazlık yaşanması halinde ise Talisca defterini kapatmak zorunda kalacak.
ŞAMPİY10
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