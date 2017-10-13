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Talisca ve Volkan Demirel'e soruşturma!

Talisca ve Volkan Demirel'e soruşturma!.14557
  • Giriş : 13.10.2017 / 15:25:00

Beşiktaşlı Talisca ve kaleci Volkan Demirel hakkında soruşturma açıldı.

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Büyüyen Beşik

Fenerbahçe'nin deneyimli kalecisi Volkan Demirel ile Beşiktaşlı futbolcu Anderson Talisca 'spor şiddet ve düzensizliğin önlenmesine dair kanun' kapsamında soruşturma başlatıldı.

Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında 7 Mayıs 2017 tarihinde oynanan maçta, Beşiktaş'ın Brezilyalı futbolcu Talisca'nın el hareketi yapması, Fenerbahçe kalecisi Volkan Demirel'in de soyunma odasında Talisca ile kavga etmesi iddiaları üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan soruşturma başlatıldı.

Basın Suçları Bürosu Savcısı Asım Ekren tarafından başlatılan soruşturmada müşteki şüpheli sıfatıyla ifade veren Volkan Demirel'in suçlamaları reddettiği öğrenilirken, Talisca'nın da ifadesine başvurulacağı öğrenildi. 

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