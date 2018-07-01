Facebook Twitter Rss

Tanıtım yapan gençlere ahlaksız teklif!

Tanıtım yapan gençlere ahlaksız teklif!.15438
  • Giriş : 01.07.2018 / 09:38:00

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, diş fırçası ve diş macunu tanıtımı yapan üniversite öğrencisi iki kızın, ahlaksız teklife maruz kaldığı iddia edildi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Büyüyen Beşik

Galericiler Sitesi'nde, traktör ticaretiyle uğraşan C.S.'nin iş yerine, diş fırçası ve diş macunu tanıtımı ve satışı yapmak için üniversite öğrencisi 2 kız geldi. İddiaya göre C.S., kızlara para karşılığında cinsel ilişki teklif etti. İş yerinden çıkan kızlar, karakola gidip C.S. hakkında şikayetçi oldu. İhbar üzerine iş yerine gelen polisleri gören C.S., otomobille kaçtı.

Polis, C.S.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Şırnak'ta PKK'lı 4 terörist etkisiz hale getirildi!

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Kamuya 8 bin personel alınacak!

Kamuya 8 bin personel alınacak!

Temmuz ortasına kadar kamuya 8 bin sözleşmeli işçi alımı yapılacak.

Şırnak'ta PKK'lı 4 terörist etkisiz hale getirildi!

Şırnak'ta PKK'lı 4 terörist etkisiz hale getirildi!

Şırnak’ın Karacadağ bölgesi kırsalında 4 terörist etkisiz hale getirildi.

 

Gözyaşları içinde toprağa verildi

Gözyaşları içinde toprağa verildi

8 yaşında hayata gözlerini yuman Eylül Yağlıkara dua ve gözyaşları arasında toprağa verildi.

2 yaşındaki Güneş'ten acı haber!

2 yaşındaki Güneş'ten acı haber!

Ailesinin otomobilde unuttuğu öne sürülen 2 yaşındaki Güneş Bulut, yaşamını yitirdi.

 

Irak'ın kuzeyine hava operasyonu!

Irak'ın kuzeyine hava operasyonu!

TSK, Irak kuzeyi Avaşin Basyan bölgesine hava operasyonu düzenledi.

AK Parti'den çok sert Eylül açıklaması

AK Parti'den çok sert Eylül açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, küçük Eylül'le ilgili çok sert açıklama yaptı.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Annise Parker, Haber Aktüel'e konuştu!

Annise Parker, Haber Aktüel'e konuştu!

ABD'nin bilindik isimlerinden Annise Parker, Haber Aktüel'e konuştu.

VİDEOLAR
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya