Tankut: G.Saray ahlaki çöküntü içinde
Galatasaray'ın yeni teknik direktör olarak Tudor ile anlaştığı iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Karabükspor Başkanı Feridun Tankut çıkan haberlerle ilgili değerlendirmede bulundu.
Karabükspor Başkanı Ferudun Tankut, "Yazılanlar, konuşulanlar doğruysa Galatasaray yönetimi ve Tudor'un yaptığı hareketler etik değildir. Hoca da Galatasaray Yönetimi de ahlaki çöküntü içinde" dedi.
Galatasaray ile 1.5 yıllık anlaşmaya varan Igor Tudor Karabükspor'un tepkisini çekti... Karabükspor Başkanı Ferudun Tankut yaptığı açıklamada, Galatasaray'ın teknik direktörleri Igor Tudor ile anlaştığı yönündeki haberleri basından takip ettiklerini, kendilerine gelen bir şey olmadığını söyledi. Tankut sert ifadeler kullanarak; ""Antalya maçı öncesinde bombalandık" ifadesini kulllandı. "Kesinlikle tasvip etmiyorum, Galatasaray Yönetimi yaptığı bu davranış ile uzun yıllar töhmet altında kalacaktır"
"Bize ne Galatasaray'dan ne de hocamızdan herhangi bir şey gelmedi. Haberleri tamamen basından alıyoruz. Galatasaray camiasını tenzi ediyorum ama Galatasaray yönetimi böyle bir hareket içerisinde bulunursa bu etik olmaz. Tudor da böyle bir hareket içerisinde bulunursa onun için de etik olmaz. Resmen ihanet bunun adı. Antalya maçı öncesinde bombalandık. Igor bundan sonra beni ararsa da açmam telefonu. B planımız yoktu, çünkü beklediğimiz bir durum değildi. Kesinlikle tasvip etmiyorum, Galatasaray Yönetimi yaptığı bu davranış ile uzun yıllar töhmet altında kalacaktır. Tüm Anadolu takımlarına karşı yapılan ahlaksız bir durum var ortada. Bizi arayan olmadı, ilgili yerlere başvuracağım, TFF'ye başvuracağım. Bu şekildeki görüşmeler Anadolu takımına yapılan bir haksızlık olur. Bizim başarımızı gölgelemeye çalışılan hareketler olarak değerlendiririz. Bu Anadolu takımı olarak bize yapılan bir haksızlıktır. Hoca da Galatasaray Yönetimi de ahlaki çöküntü içinde"
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