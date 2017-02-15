Tapuda yeni dönem başlıyor
Maliye'nin tapularla ilgili yetki almasına ilişkin teklifi Meclis'e sunuldu. Tapuda yeni düzenleme ile vergi indiriminden tutun da KDV istisnasına kadar birçok konuda kolaylık sağlanacak.
Teklifte inşaat sektörünün de yüzünü güldüren düzenlemeler yer alıyor. Maliye tapu harçlarında farklılığa gitmek için yetki alırken, yabancıya konut ve işyeri satışında KDV istisnası geliyor.
İnşaat sektöründe önemli bir maliyet olan damga vergisi oranında indirim yaparak, hem mükellefleri hem de konut ya da iş yeri edinen vatandaşları önemli bir yükten kurtulacak. Tapu harcı oranları ile inşaat sektöründe kullanılan bazı kâğıtlar bakımından damga vergisi oranlarının farklılaştırılmasına olanak sağlanıyor.
SABAH
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