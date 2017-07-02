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Tarabya'da kritik görüşme

Tarabya'da kritik görüşme.18747
  • Giriş : 02.07.2017 / 16:00:00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rus Savunma Bakanı Sergey Şoygu'yu Tarabya Köşkü'nde kabul etti.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tarabya Köşkü'nde kritik bir görüşme gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tarabya Köşkü'nde Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu'yu kabul etti.

Şoygu'nun makam aracı 14.50 saatlerinde Tarabya Köşkü'ne geldi.

Kabulde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da yer aldı.

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