Taraftar protesto etti, Arda Turan güldü!
Dün akşam Eskişehir'de İzlanda ile karşı karşıya gelen ve 3-0 yenilen A Milli Takımımızda, golcü oyuncu Arda Turan tribünlerin tepkisini çekti.
Türkiye - İzlanda maçı öncesinde 100. maçına çıktığı için plaket alan Arda Turan, plaket verildiği sırada tribünler tarafından ıslıklanmıştı.
Tribünlerin Arda Turan protestosu oyun içindeyken sürmedi ancak Arda oyunu terk ettiği sırada tekrar başladı.
A Milli Takım, İzlanda karşısında 3-0 geride olduğu sırada Arda Turan kenara alındı. Arda, 60. dakikada yerini Emre Mor'a bırakırken tribünler Arda Turan'ı ıslıklayarak protesto etti.
Tecrübeli futbolcu, tribünlerin tepkisine gülerek yanıt verdi. Arda'nın güldüğü görüntüler sosyal medyada gündem oldu.
ŞAMPİY10
DİĞER HABERLER
Dilmen: Maç Allah'tan İstanbul'da değil
Ünlü futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, milli maç sonrası açıklama yaptı.
Tayfur Havutçu'dan Arda Turan yorumu!
Tayfur Havutçu, dün akşam oynanan milli maçta yaşanan olayı değerlendirdi.
Şenol Güneş'ten Talisca ve Caner açıklaması
Teknik adam Şenol Güneş, Talisca ve Caner ile ilgili açıklama yaptı.
Milli maça saatler kala 2 futbolcu kadro dışı!
A Milli Takım'da oynayan Serdar Aziz ve Cengiz Ünder kadro dışı kaldı.
Eski Beşiktaşlı Aboubakar taraftardan af diledi
Eski Beşiktaşlı oyuncu Vincent Aboubakar taraftardan af diledi.
Tahkim Kurulu, Beşiktaş'ın itirazını reddetti!
Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Beşiktaş'ın itirazını reddetti.